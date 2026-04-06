Le Groupe Université Centrale lance le cycle de conférences « Science et Société » du pôle de recherche CRICI

Le Centre de Recherche Collaborative et d’Innovation (CRCI) du Groupe Université Centrale annonce le lancement de son nouveau cycle de conférences « Science et Société », une initiative majeure visant à renforcer le dialogue entre la recherche scientifique, le monde socio-économique et la société au sens large.

Cet évènement s’inscrit dans les orientations du nouveau centre, visant à réduire l’écart entre une recherche scientifique principalement orientée vers les publications et une capacité d’innovation encore limitée au sein des entreprises tunisiennes. Il met en évidence l’importance de croiser les regards et de renforcer le couplage entre l’université et la sphère socio-économique.

Le grand amphithéâtre de la Business School a accueilli la conférence inaugurale, mardi 31 mars 2026, intitulée « La science autrement : les sociabilités créatives de l’École-laboratoire des Houches ». Cet événement a marqué le lancement officiel du cycle « Science et Société », porté par le CRCI du Groupe Université Centrale.

La conférence a rassemblé une audience diverse et engagée, composée d’enseignants-chercheurs, d’experts internationaux, de chefs d’entreprise, d’acteurs socio-économiques, d’étudiants ainsi que de représentants de la société civile. Tous étaient réunis pour explorer de nouvelles perspectives sur la production et la diffusion des savoirs, favorisant des échanges interdisciplinaires riches et structurants.

Une analyse approfondie des sociabilités créatives de la science

L’événement a été marqué par la présence du Professeur Armand Hatchuel, professeur émérite à Mines Paris – PSL Université et membre de l’Académie des Technologies, co-auteur de l’ouvrage au cœur de la conférence. Le Professeur Hatchuel a proposé une intervention éclairante sur « La science autrement », offrant un regard renouvelé sur les mécanismes de la création scientifique.

Son intervention a mis en évidence le modèle singulier de l’École de physique des Houches, une institution pionnière ayant su développer des formes de sociabilité scientifique favorables à l’émergence d’une créativité collective exceptionnelle.

Le Professeur Hatchuel a souligné l’importance déterminante des environnements collaboratifs dans la stimulation de l’innovation, proposant ainsi une lecture actualisée des dynamiques de production scientifique contemporaine.

La conférence a également bénéficié de la participation distinguée de :

– Monsieur Khaled Abdeljaoued, Directeur Général de OneTech Business School, dont l’intervention a enrichi les discussions sur l’intégration de la science dans le monde des affaires.

– Monsieur Youssef Ben Othman, Professeur de philosophie des sciences et Directeur Général du CERES, qui a apporté une perspective philosophique essentielle sur les fondements et les implications de la science contemporaine.

Ces interventions ont permis d’approfondir les débats autour des enjeux fondamentaux liés à la construction de la science contemporaine et des approches collaboratives qui soutiennent les dynamiques d’innovation.

Le CRCI : un engagement fort pour une science ouverte et collaborative

Par l’organisation de ce cycle de conférences, le CRCI du Groupe Université Centrale réaffirme son engagement en faveur d’une recherche ouverte, collaborative et ancrée dans les défis sociétaux contemporains. Ces objectifs s’inscrivent pleinement dans la vision du Groupe Université Centrale visant à renforcer les synergies entre le monde académique et les acteurs socio-économiques.

Le CRCI s’engage à accompagner l’émergence de nouvelles dynamiques d’innovation, en créant des passerelles entre la recherche scientifique et la sphère socio-économique et en favorisant un écosystème où la science constitue un moteur de progrès pour la société dans son ensemble. Il se positionne ainsi comme un espace de débat scientifique au cœur de sa mission.

À propos du Centre de Recherche Collaborative et d’Innovation (CRCI)

Le CRCI est le pôle de recherche du Groupe Université Centrale, dédié à la promotion de la recherche collaborative, de l’innovation et au transfert de connaissances. Il vise à structurer un environnement propice à la collaboration entre chercheurs, étudiants et partenaires socio-économiques pour répondre aux défis complexes contemporains.

À propos du Groupe Université Centrale

Fondée en 2001 et forte de plus de 20 ans d’expérience, l’Université Centrale est la plus grande université privée pluridisciplinaire de Tunisie. Elle propose sept pôles de formation : santé, business, droit, ingénierie, architecture et design, journalisme et communication, technologies de l’information et des télécommunications, ainsi qu’un pôle de formation exécutive.

Aujourd’hui, elle compte près de 8000 étudiants issus de plus de 25 pays. Pionnière et résolument tournée vers l’international, elle est la première institution à avoir intégré le réseau Honoris United Universities.

Tekiano avec Communiqué