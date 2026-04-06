L’Université de Tunis et l’Université Gustave Eiffel à Paris scellent une coopération académique et scientifique

L’Université de Tunis et l’Université Gustave Eiffel à Paris renforcent leur coopération académique et scientifique, à travers la signature d’une convention-cadre, ainsi que de conventions spécifiques, le 2 avril 2026, avec l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) et l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis (ISG).

Cette cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Staff de l’Université de Tunis, de la Vice-Présidente de l’Université Gustave Eiffel, des directeurs des établissements concernés ainsi que de plusieurs enseignants et membres de la communauté universitaire des deux établissements et de l’Université de Tunis, lit-on sur sa page Facebook.

Cette initiative traduit une volonté commune de promouvoir l’excellence académique, de consolider la coopération scientifique et de développer l’ouverture à l’international, au service d’une université moderne, innovante et tournée vers l’avenir.

Tekiano avec Université de Tunis