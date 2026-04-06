Météo en Tunisie: ciel nuageux, vent faible à modéré

La Météo en Tunisie se caractérise par un ciel nuageux lundi 05 avril 2026 sur l’ensemble du territoire. La mer sera peu agitée.

Les températures maximales oscillent entre 18 et 22°C dans les régions ouest du nord et du centre, tandis qu’elles atteindront entre 23 et 27°C dans le reste du pays.

Le vent souffle de secteur est sur le nord et le centre, et de secteur ouest sur le sud. Il sera généralement faible à modéré, avant de se renforcer progressivement en fin de journée, notamment dans le golfe de Gabès.