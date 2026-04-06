 Prix des cinq continents de la Francophonie 2026-2027 : lancement de l’appel à candidatures

Prix des cinq continents de la Francophonie 2026-2027, destiné à récompenser une œuvre de fiction narrative en langue française, est ouvert jusqu’au 31 juillet 2026 annonce mercredi l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L’appel à candidature de cette 25ème édition de ce prestigieux prix littéraire cible les ouvrages (roman, récit ou recueil de nouvelles) publiés à compte d’éditeur entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026, par des maisons d’édition francophones disposant d’un circuit de diffusion en librairie.

Le processus de sélection repose sur six comités de lecture répartis dans l’espace francophone, dont les travaux sont examinés par un jury international chargé de désigner le lauréat.

Le prix est doté de 15 000 euros ( environ 50 000 dinars tunisiens) pour l’auteur primé et de 5 000 euros (près de 17 000 dinars) pour une éventuelle mention spéciale. Il comprend également un accompagnement d’une année visant à assurer la promotion de l’œuvre et de sa maison d’édition.

Le ou la lauréat(e) et la mention spéciale sont choisis par le jury international, présidé par Fawzia Zouari (Tunisie-France, Présidente du Parlement des écrivaines francophones) et composé de : Monique Proulx (Canada-Québec), Liliana Lazar (Roumanie), Mohamed Mbougar Sarr (Sénégal), Sami Tchak (Togo), Michel Choueiri (Liban, pour l’Association internationale des Libraires francophones), Aqiil Gopee (Maurice, pour le Prix du jeune écrivain), Eric Chacour (Egypte-Québec) et Khalid Lyamlahy (Maroc), respectivement lauréat et Mention spéciale du Prix 2024, lit-on sur le site de l’OIF.

Créé par l’OIF en 2001, le Prix des cinq continents de la Francophonie permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scène littéraire internationale.

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