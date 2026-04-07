Année scolaire 2025 – 2026 : un seul devoir de contrôle en mathématiques au cours du 3ème trimestre

Une modification entrera en vigueur au cours du troisième trimestre de l’année scolaire 2025-2026 annonce le ministère de l’Éducation tunisien. Il s’agit d’un changement dans le système d’évaluation continue en mathématiques aux niveaux du collège et du lycée. Les élèves passeront un seul devoir de contrôle en mathématiques au cours du 3ème trimestre.

Dans une note adressée aux responsables éducatifs, aux inspecteurs et aux enseignants de la matière, le ministère a précisé que cette décision s’inscrit dans le cadre d’un allègement de la pression résultant de la fréquence des examens, ainsi que du manque de temps consacré à l’apprentissage et à l’évaluation au cours de cette période de l’année scolaire.

Le ministère a invité les professeurs de mathématiques à prendre connaissance de cette modification et à l’appliquer à titre exceptionnel au cours du troisième trimestre de l’année scolaire en cours, soulignant que l’objectif de cette mesure est de permettre de se concentrer davantage sur le développement des compétences et des capacités des élèves.

Tekiano avec TAP