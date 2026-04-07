Carthage Symphony Orchestra et Rotary Club Tunis Médina présentent La Symphonie des Légendes : un concert inédit pour la bonne cause

La Symphonie des Légendes à Tunis se présente comme un concert grandiose au service d’une cause solidaire. Prévu pour jeudi 16 avril 2026 à partir 20h00, la salle de l’Opéra de Tunis sis la cité de la culture accueillera cet événement qui ravira le public avec un spectacle musical d’exception réunissant plus de 160 artistes sur scène.

Sous la direction du maestro Hafedh Makni, avec une direction chorale assurée par Mourad Gaaloul, le Carthage Symphony Orchestra propose un concert promettant une immersion unique entre puissance orchestrale et émotion. L’événement propose une véritable traversée musicale mêlant patrimoine arabe, tunisien et classiques internationaux.

Un dialogue musical entre légendes et répertoires universels

Pensé comme une œuvre à part entière, et non une simple succession de morceaux, le programme tisse un dialogue subtil entre les grandes voix arabes et les figures intemporelles de la musique mondiale.

Le public redécouvrira des icônes de la chanson arabe telles que Oum Kalthoum, Abdelhalim Hafez, Fayrouz et Dalida, en résonance avec l’univers symphonique de Wolfgang Amadeus Mozart ou Johann Strauss, sans oublier des références populaires comme ABBA et Charles Aznavour.

Une mise en scène ambitieuse, enrichie de surprises, viendra sublimer cette rencontre entre mémoire musicale et création contemporaine.

Un concert engagé pour l’accès à l’eau potable

Au-delà de sa dimension artistique, La Symphonie des Légendes s’inscrit dans une démarche solidaire portée par le Rotary Club Tunis Médina. Comme l’a souligné sa présidente Dorra Turki, cet événement soutient le projet « Eau pour tous », visant l’électrification photovoltaïque de pompes immergées afin de garantir un accès durable à l’eau potable.

Ce programme bénéficiera directement à 1 350 familles à Siliana, avec un impact concret sur leurs conditions de vie, tant sur le plan sanitaire, écologique qu’économique.

Ainsi Ce concert ne se limite pas à une performance artistique. Il finance une solution concrète. « Permettre à ces familles d’avoir une hygiène de vie saine, normale, et digne. »

Chaque billet devient ainsi un acte solidaire, transformant ce concert en une initiative culturelle et humanitaire d’envergure. Les billets sont déjà disponible pour la vente en ligne sur le site Teskerti.

Tekiano