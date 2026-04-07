Le Théâtre municipal de Tunis fermé pour travaux à partir du mois de mai 2026

La Municipalité de Tunis annonce, dans un communiqué officiel daté du 2 avril 2026, la fermeture du Théâtre municipal de Tunis à partir du mois de mai 2026. Cette décision intervient dans le cadre du lancement de travaux de maintenance et de réaménagement visant à améliorer les conditions d’accueil et de sécurité du public ainsi que du personnel.

Selon le communiqué, cette fermeture s’inscrit dans une démarche de la municipalité visant à assurer la sécurité des visiteurs et des équipes, améliorer la qualité des infrastructures, moderniser les espaces culturels afin d’accueillir les manifestations artistiques dans de meilleures conditions.

Ces travaux devraient permettre au Théâtre municipal de retrouver un niveau optimal pour la programmation culturelle à venir.

En conséquence, toutes les activités et spectacles programmés seront suspendus durant la période des travaux. La municipalité précise qu’une date de réouverture sera communiquée ultérieurement, une fois les travaux achevés.

Cette fermeture temporaire marque ainsi une étape importante dans la réhabilitation de l’un des lieux culturels de Tunis, les plus emblématiques, avec pour objectif d’offrir au public une expérience artistique améliorée et conforme aux standards modernes.

Tekiano avec communiqué