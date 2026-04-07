Météo en Tunisie : températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche une brume matinale locale sur les côtes est, mardi 07 avril 2026, et un ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions, devenant partiellement nuageux la nuit.

Le vent est de secteur sud, faible à modéré puis devenant relativement plus fort prés des côtes en fin de journée. La mer est peu agitée à localement agitée en fin de journée.

Les températures sont en légère huasse avec des maximales comprises généralement entre 22 et 27 degrés, aux alentours de 20 degrés sur les hauteurs et atteignant 28 degrés dans l’extrême sud-ouest.