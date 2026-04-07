Vidéo-Buzz : la pub LEGO spécial Coupe du monde 2026 avec les stars du foot : secrets de tournage

À l’approche de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet, LEGO a créé l’événement avec une publicité virale réunissant les stars du foot Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Vinicius Jr. autour d’un trophée en briques.

Ce spot, lancé le 2 avril 2026, a explosé les compteurs et a affolé la toile, avec plus de 400 millions de vues en une semaine, cumulées sur plusieurs réseaux sociaux, propulsant la campagne “Everyone Wants a Piece” au rang de phénomène digital.

La vidéo met en scène les quatre superstars du football mondial assises autour d’une table ronde, où trône une réplique grandeur nature du trophée de la Coupe du monde, assemblée en 2 842 briques LEGO dorées.

Les joueurs de foot, qui possèdent déjà des figurines LEGO réalistes, échangent des regards complices autour d’une table, tout en manipulant les briques, symbolisant leur rêve commun de soulever le trophée lors du Mondial co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Mbappé, Messi, Ronaldo et Vinicius Jr. se disputent symboliquement les pièces du trophée, avec des effets spéciaux rendant les briques vivantes. La campagne promeut une collection exclusive, incluant des dioramas “Football Highlights” à 29,99 €, des statues “Football Legend” à 79,99 € et le trophée officiel à 179 €, disponible en précommande sur le site LEGO.

La pub spécial coupe du monde qui fait le buzz sur le compte officiel LEGO:

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Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre LEGO et la FIFA, annoncé fin 2025, visant à immerger les fans dans l’univers du football via des constructions interactives.

Le spot culmine sur un appel à l’action : “Everyone Wants a Piece” avec le hashtag #HonestlyItsNotAI (traduit par honnêtement ne n’est pas de l’intelligence artificielle) invitant les spectateurs à recréer ces moments iconiques chez eux.

Les secrets de tournage de la pub LEGO Everyone wants a piece révélés

LEGO a avoué que réunir physiquement ces icônes était impossible en raison de leurs emplois du temps chargés, Ronaldo étant au club de l’Arabie Saoudite Al-Nassr, Messi à l’Inter Miami aux USA, Mbappé au Real Madrid et Vinicius Jr. au même club en Espagne.

LEGO a opté pour des tournages individuels : chaque star a été filmée séparément lors de sessions courtes, avec un maximum de prises réalisées en un temps record. Chaque scène a été répétée six fois avant le montage, suivi d’un travail massif de post-production pour superposer les visages et corps via des effets visuels avancés, créant l’illusion parfaite d’une rencontre.

Des “body doubles” ont servi de base pour les gestes, tandis que les têtes des joueurs ont été intégrées numériquement, une technique confirmée par la marque pour contourner les contraintes logistiques.

La production, calibrée pour le digital, a duré plusieurs jours, avec un focus sur des répétitions précises pour fluidifier le montage final. Ce choix ingénieux explique le réalisme bluffant, malgré les rumeurs d’IA démenties par LEGO et les médias sportifs.

Le résultat de ce montage est concret, un buzz organique sur Instagram, TikTok et YouTube, boostant les précommandes de ce nouveau pack LEGO.

Cette pub transcende le marketing : elle capture l’essence du football, à savoir la rivalité et l’unité, à travers le prisme ludique de LEGO, touchant les parents et les fans et cumule plus de 15 millions de likes sur Instagram seul.

À trois mois du coup d’envoi le 11 juin 2026, cette vidéo positionne la marque comme incontournable du Mondial. Un coup de génie qui prouve que les briques peuvent rivaliser avec les Ballons d’Or.

I.D.