Accès gratuit aux musées et sites historiques de Tunisie à l’occasion de la fête des martyrs

L’accès aux sites, monuments et musées Tunisiens ouverts et dépendant de l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle sera gratuit jeudi 9 Avril 2026, à l’occasion de la fête des martyrs, jour férié en Tunisie, informe l’AMVPPC dans un communiqué partagé sur sa page Facebook.

Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour durant les jours suivants :

– Le premier dimanche de chaque mois,

– Le 18 avril : Journée internationale des sites et monuments,

– Le 18 mai : Journée internationale des musées

– Et les jours fériés.

Afin de connaître la liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts en Tunisie, vous pouvez consulter le site web de l’agence vis le lien suivant: https://tunisiepatrimoine.tn

Une occasion pour découvrir la richesse patrimoniale de la Tunisie et visitez les musées, sites et monuments.

Tekiano