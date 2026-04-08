Championnat mondial de calcul mental 2026 : un élève tunisien âgé 8 ans remporte le 1er prix

Le ministère de l’éducation tunisien annonce que l’élève Iyad Bourio de l’école primaire de Teboursouk (gouvernorat de Béja) a remporté la première place au championnat mondial de calcul mental au Sommet international des génies 2026 à Istanbul (Turquie).

Iyad Bourio est âgé de 8 ans et inscrit en troisième année à l’école primaire Bab El Jebli à Teboursouk. Il a obtenu la première place devant les nombreux candidats au championnat mondial de calcul mental, qui s’est tenu le 2 avril 2026, sous la supervision d’experts en calcul mental et avec la participation d’enfants et de jeunes de plusieurs pays.

Les compétitions de calcul mental sont structurées en plusieurs niveaux et se basent sur la rapidité pour résoudre un grand nombre d’exercices en très peu de temps et sans calculatrice.