L’Institut supérieur de biotechnologie de Sfax organise une journée portes ouvertes avec plus de 30 entreprises industrielles

L’Institut supérieur de biotechnologie de Sfax organise une journée portes ouvertes avec la participation de plus de 30 entreprises industrielles, dans le cadre de son ouverture sur son environnement économique et industriel.

Cet événement est prévu le mercredi 15 avril 2026 sous le thème “Build your future”. Il vise à faire connaître les spécialités et les programmes de formation de l’institut, à mettre en valeur les compétences des étudiants et leur capacité à répondre aux besoins des entreprises industrielles, ainsi qu’à les rapprocher des décideurs du secteur industriel.

Il a également pour objectif de faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi et de renforcer les opportunités de partenariat entre l’institut et les acteurs économiques.

Le programme de cette deuxième édition comprend l’organisation de conférences et d’ateliers pratiques animés par les étudiants de l’institut, dans une expérience interactive alliant formation académique et application sur le terrain, contribuant ainsi à améliorer leur employabilité et à consolider la coopération entre l’université et le tissu industriel.

Tekiano avec TAP