Match PSG vs Liverpool : où regarder le match des Quarts de finale aller de la ligue des champions UEFA du 08 avril

Le Match PSG vs Liverpool se déroule mercredi 08 avril 2026 pour le compte des quarts de finale aller de la ligue des champions UEFA. La rencontre PSG vs Liverpool se déroule à partir de 20h00 sur la pelouse du stade Parc des Princes à Paris.

L’autre grande affiche de la soirée comptant aussi pour les quarts de finale de la ligue des champions de l’UEFA est la rencontre opposant FC Barcelone vs Atlético de Madrid aussi à 20H au stade Camp Nu à Barcelone.

Selon les statistiques les équipes Paris Saint-Germain et FC Barcelone ont plus de chances de remporter ces rencontres attendues de la ligue des champions.

Vous pouvez regarder le Match PSG vs Liverpool en direct live sur les chaines beIN Sports ar 1, Canal+, Movistar Liga de Campeones 2, Sport TV 5 et RTL Club.

Tekiano