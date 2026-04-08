Météo en Tunisie : ciel partiellement nuageux, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie se démarque par une apparition d’un brouillard local dans la matinée, le ciel sera, par la suite, partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays, mercredi 08 avril 2026.

Le vent soufflera du secteur sud, sa vitesse sera faible à modérée et la mer sera peu agitée, d’après l’Institut National de la Météorologie (INM).

Coté températures, elles sont en légère hausse, et seront comprises entre 22 et 27 degrés, au nord et sur les hauteurs, et entre 28 et 31 degrés, dans le reste du pays.