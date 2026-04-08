Téléviseurs QNED evo 2026 : LG repousse les limites du grand écran avec l’IA

LG Electronics (LG) dévoile sa nouvelle gamme 2026 de téléviseurs QNED evo Mini LED, menée par un modèle phare de 115 pouces. Cette série associe des écrans ultra-grand format à des technologies d’image et de son alimentée par l’intelligence artificielle, pour une expérience immersive dédiée au sport, au gaming et au divertissement à domicile.

Dotés du processeur α8 AI Gen 3, les téléviseurs offrent des couleurs riches, un contraste renforcé et une luminosité élevée grâce à Dynamic QNED Color Pro et Precision Dimming Ultra. Les fonctions AI Super Upscaling et AI Picture Pro optimisent la qualité d’image, tandis que AI Sound Pro propose un son surround immersif.

La plateforme webOS 26 enrichit l’expérience avec des fonctionnalités sportives en temps réel, ainsi qu’une interface personnalisée via Voice ID et AI Concierge. Les amateurs de jeux bénéficient également d’une fluidité optimale grâce au support du VRR jusqu’à 165 Hz, AMD FreeSync Premium et des performances améliorées pour les contenus rapides.

Enfin, l’intégration de solutions d’IA comme Google Gemini et Microsoft Copilot permet aux utilisateurs d’interagir, rechercher et accéder à des informations directement depuis leur téléviseur.

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