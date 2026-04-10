Foire du Livre de Tunis, FILT 2026, du 23 avril au 03 mai : le grand Nja Mahdaoui signe une affiche magnifique

La Foire internationale du Livre de Tunis, FILT 2026 se déroule dans sa 40ème édition du 23 avril au 03 mai 2026 au palais des Expositions du Kram. La plus grande manifestation internationale dédiée au livre en Tunisie connaîtra ” une affluence record en termes de nombre de titres présentés et de pays participants “, précise le ministère des affaires culturelles tunisien.

Tous les efforts au niveau des ministères et des services concernés seront déployés pour assurer le succès de cette édition et renforcer son rayonnement, à la hauteur de l’historique de cet évènement, et répondre aux attentes des écrivains, des auteurs, des invités de la Tunisie et des visiteurs du FILT, a déclaré la ministre Amina Srarfi.

La foire internationale du livre de Tunis constitue un événement phare réunissant lecteurs, éditeurs et acteurs du monde du livre. Elle s’affirme au fil du temps comme un véritable carrefour d’échanges intellectuels et de promotion de la création littéraire. Cette édition anniversaire se distingue par une portée symbolique forte, célébrant quarante ans d’engagement au service du livre et du savoir.

Affiche officielle de la Foire internationale du livre de Tunis : une œuvre artistique signée Nja Mahdaoui

L’affiche officielle de la nouvelle édition de la Foire internationale du livre de Tunis a été conçue dans une approche artistique forte, mettant en valeur la symbolique du livre en tant que gardien de la mémoire humaine et vecteur de dialogue entre les civilisations.

À travers cette création, les organisateurs réaffirment le rôle central du livre dans la transmission du savoir et dans le rapprochement des cultures, en parfaite cohérence avec l’esprit du salon, devenu un rendez-vous incontournable de la scène littéraire en Tunisie et dans le monde francophone.

La réalisation de cette affiche a été confiée à l’artiste tunisien de renommée internationale Nja Mahdaoui, un artiste tunisien au rayonnement international, qui se présente comme une figure majeure de l’art contemporain inspiré de la calligraphie arabe.

Nja Mahdaoui, est l’un des pionniers de l’art arabe contemporain et moderne. Diplômé de l’Académie des arts à Rome (Italie) et de l’école du Louvre (France), il a remporté plusieurs prix et distinctions dont le Grand prix des arts et lettres à Tunis et le Prix de l’Unesco de l’artisanat dans le monde arabe en 2005.

Ses œuvres ont été exposées dans plusieurs musées et galeries dans le monde notamment à Berlin, New York, Londres, Moscou…

Les créations de cette icône de l’art contemporain ayant suscité admiration en Orient et en Occident, ont même ébloui dans le milieu de la mode où sa touche a été mise sur plusieurs costumes portés par de célèbres mannequins à l’instar de la britannique Naomi Campbell.

À travers cette œuvre originale du FILT 2026, Mahdaoui propose une vision esthétique unique de la lettre arabe. Il la transforme en un élément plastique autonome, libéré de sa fonction linguistique, pour devenir un langage visuel à part entière. Cette approche permet d’explorer des dimensions symboliques, spirituelles et artistiques profondes.

Ce choix artistique met en lumière la capacité de la calligraphie arabe à transcender les mots pour célébrer le savoir et refléter la richesse de l’identité culturelle.

Une composition visuelle qui célèbre le savoir et la lecture

L’affiche de la Foire internationale du livre de Tunis 2026 repose sur une composition visuelle harmonieuse dominée par le dessin. Les lettres s’y entremêlent dans une structure fluide et équilibrée, évoquant à la fois l’ouverture du livre, la circulation des idées et l’expansion des horizons créatifs.

Cette représentation traduit de manière visuelle l’élévation du savoir et la noblesse de l’acte de lire, deux valeurs fondamentales portées par la Foire internationale du livre de Tunis.

Le choix d’un fond inspiré du papyrus, considéré comme le premier support matériel de l’écriture, apporte une dimension historique forte à l’affiche. Il renvoie aux origines du savoir et aux premières formes de transmission des connaissances.

Cette référence souligne la continuité du livre à travers les siècles, en tant que pilier de la pensée humaine et mémoire collective des civilisations. Elle établit également un lien symbolique entre les débuts de l’écriture et son rôle actuel comme outil de diffusion du savoir et de dialogue culturel.

Le traitement chromatique de l’affiche, basé sur la transparence, les dégradés et la fluidité des lettres, reflète la richesse des contenus intellectuels et la diversité des influences culturelles présentes au sein de la Foire internationale du livre de Tunis, lit-on dans le communiqué partagé par le comité du FILT.

Ce choix esthétique renforce l’image du salon du livre tunisien comme un espace fédérateur dédié à la créativité, à l’échange et au dialogue entre différentes expressions littéraires, artistiques et humaines.

Tekiano