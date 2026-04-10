Les Journées du Film Francophone 2026 lancées à Tunis et les jeunes influenceurs francophones récompensés

Les Journées du Film Francophone « Cine F » ont été officiellement lancées dans la soirée du jeudi 09 avril 2026, à l’Institut français de Tunisie à Tunis, marquant le coup d’envoi d’un rendez-vous culturel majeur dédié au cinéma francophone.

Cette édition 2026 propose une sélection de 15 films issus de 13 pays. À cette occasion, les organisateurs ont également annoncé la première édition du prix des jeunes influenceurs francophones, une initiative visant à promouvoir l’usage de la langue française sur les réseaux sociaux.

Le Groupe des ambassadeurs francophones en Tunisie a remis le prix des jeunes influenceurs francophones. Deux distinctions, chacune dotée de 1 000 dinars, ont été attribuées : Yesmine Ben Nasser, lauréate dans la catégorie féminine et Wassim Guermazi, récompensé dans la catégorie masculine.

Les deux créateurs ont souligné leur attachement à la francophonie comme espace d’expression et d’ouverture culturelle.

Les Journées du Film Francophone se déroule du 9 au 25 avril 2026 dans plusieurs villes tunisiennes, notamment à Tunis, Sousse et Sfax, ainsi qu’au Centre d’art B7L9, dans le cadre du Mois de la Francophonie.

La programmation de Cine F 2026 met à l’honneur des œuvres provenant de Tunisie, Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, France, Grèce, Maroc, Serbie et Suisse.

En amont de la projection inaugurale, un échange autour du cinéma tunisien a réuni le critique et chercheur Tarek Ben Chaabane. Celui-ci a évoqué l’évolution du secteur, marquée par des phases de progression et de recul.

Il a notamment rappelé le rôle structurant des Journées cinématographiques de Carthage et du mouvement des ciné-clubs dans la formation d’un public cinéphile en Tunisie. Selon lui, la période post-2011 a été dominée par le documentaire avant de laisser place à des formes plus expérimentales,

Elles sont illustrées notamment par les œuvres de Mohamed Ben Attia dont le film Par-delà les montagnes, présenté en première mondiale à Mostra de Venise, un troisième long-métrage met en vedette Majd Mastoura dans un récit mêlant réalisme et imaginaire, a été projeté.

Cine F 2026 est un événement porté par la francophonie en Tunisie et coordonnée par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, la manifestation est organisée par le Groupe des ambassadeurs francophones en Tunisie, présidé par Mwendanga Musengo Désiré-Salomon.

Tekiano

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