TGM Gallery propose l’exposition collective “Du trait à la gravure” du 9 avril au 15 mai 2026

TGM Gallery réuni des artistes talentueux autour d’une exposition collective intitulée “Du trait à la gravure”, dont le vernissage s’est déroulé dans l’après-midi du jeudi 9 avril 2026 à la Marsa.

L’exposition met en avant les créations des artistes Alexandre Roubtzoff, Aly Ben Salem, Ammar Farhat, Baker Ben Fredj, Brahim Dhahak, Dabro, Emna Ghzaiel, Fawzia Elhicheri, Hammadi Ben Saad, Hamza Moussa, Hedi Turki, Jellal Ben Abdallah, Lamine Sassi, Othmane Taleb, Rachida Amara, Safa Attyaoui, Salwa El Aydi, Slim Gomri, Wissem El Abed et Zoubeir Turki.

Le trait est le point de départ de toute création. A la fois geste et intention, il engage une réflexion sur le sujet et en déploie des expressions multiples. Les tensions, rythmes et mouvements qu’il porte, structurent l’œuvre, lit-on dans le communiqué partagé par TGM Gallery.

La gravure en est le prolongement, et l’approfondissement. Fondée autour de la matrice et de l’empreinte, elle fige et répète le geste initial. A travers le relief et le creux, elle crée des pleins et des vides. Elle confère au support une matérialité et une forme de densité.

Avec cette exposition, TGM Gallery prolonge sa démarche en réunissant des artistes de la région, où les gestes contemporains rencontrent les héritages modernes encore vibrants. L’exposition se poursuit à TGM Gallery à la Marsa jusqu’au vendredi 15 mai 2026.

Tekiano