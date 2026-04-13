Bac 2026 : les épreuves du Bac Sport se déroulent du 13 au 23 avril, 151 720 candidats au baccalauréat concernés

Quelque 151 720 candidats au bac 2026 en Tunisie, commencent lundi 13 avril, les épreuves de l’éducation physique (bac sport). Il s’agit, selon le ministère de l’éducation, de 92 mille filles et 59 725 garçons. Quelque 3 404 candidats sont dispensés, dont 2 437 filles et 967 garçons.

Les gouvernorats de Tunis (14 568 candidats), Sfax (12 580 candidats) et Nabeul (10 771 candidats) enregistrent le plus grand nombre de candidats, tandis que des gouvernorats comme Tataouine (1 680 candidats) et Tozeur (1 777 candidats) comptent moins de deux mille candidats chacun.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère de l’éducation assure avoir finalisé l’ensemble des préparatifs relatifs à cet examen et ce, en coordination avec le ministère de la jeunesse et des sports.

D’après la même source, 236 centres d’examen et 2 336 cadres sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de ces épreuves qui se poursuivront jusqu’au 25 avril 2026.

Dans le cadre de la garantie de l’égalité des chances, des dispositions spécifiques ont également été prévues pour les candidats en situation de handicap, au nombre de 53, indique le ministère de l’éducation réaffirmant son engagement à assurer toutes les conditions nécessaires à la réussite de cet examen national.

Par ailleurs, il appelle l’ensemble des candidats à respecter les dates fixées et à se conformer aux consignes établies.

Tekiano avec TAP

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