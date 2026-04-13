Des caravanes sanitaires de la Société tunisienne de cardiologie iront à Gafsa, Tabarka et Tozeur

La Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCCV) annonce qu’elle va à la rencontre des patients dans plusieurs régions de la Tunisie avec des caravanes médicales équipées pour des consultations gratuites.

La STCCCV informe que les médecines de la société vont effectueront un dépistage, diagnostic et prise en charge des pathologies Cardio-vasculaires gratuitement, en plus de la sensibilisation aux maladies cardiovasculaires et des échanges avec des spécialistes.

Ces caravanes sanitaires visiteront le 25 avril 2026 l’hôpital régional de Metlaoui (gouvernorat de Gafsa), le 30 mai l’hôpital régional de Tabarka (gouvernorat de Jendouba), et le 3 octobre 2026 l’hôpital régional de Tozeur.

L’organisation de cette initiative sanitaire s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la société à rapprocher les services de santé de tous les citoyens, dans toutes les régions de la Tunisie.

Le programme comprend des examens gratuits destinés aux enfants et aux personnes âgées pour le dépistage précoce de toutes les maladies cardiovasculaires, en particulier l’hypertension artérielle, ainsi que l’orientation des patients vers des médecins spécialistes et l’incitation à prendre les médicaments adaptés à leurs états.

Des séances de sensibilisation et des conseils de santé sur les maladies cardiovasculaires seront également proposés, ainsi que des consultations directes par des médecins spécialistes en plus de l’examen d’un certain nombre de dossiers médicaux nécessitant une intervention chirurgicale.

Ces caravanes sont organisées en collaboration avec les médecins des régions concernées, en coordination avec les directions régionales de la santé et sous la supervision du ministère de la Santé.

Tekiano avec TAP