Goethe-Institut Tunis propose le cycle de projections Filmklub Sandra Hüller en lumière

Le Goethe-Institut Tunis revient avec un nouveau cycle de projections dans le cadre de sa programmation régulière de cinématographie Filmklub.

Les cinéphiles pourront découvrir un cycle qui met en lumière l’actrice Sandra Hüller, une des grandes figures du cinéma allemand contemporain, à travers trois projections emblématiques de sa filmographie.

Sandra Hüller a été récompensée par l’Ours d’argent à la Berlinale 2026 pour une prestation unanimement saluée par la critique, confirmant ainsi une fois de plus la singularité de son jeu, mêlant intensité, justesse et profonde sensibilité.

Cette distinction internationale vient couronner un parcours artistique remarquable, marqué par des rôles puissants et exigeants.

Pour célébrer cette reconnaissance et rendre hommage à une artiste hors du commun, le Goethe-Institut Tunis vous invite à (re)découvrir trois films dans lesquels Sandra Hüller déploie toute l’ampleur de son talent.

Un rendez-vous cinématographique incontournable pour découvrir ou redécouvrir une actrice majeure du cinéma européen à travers des œuvres fortes et sensibles, Sissi und Ich

Toni Erdmann et Exile. Les films seront présentés en Allemand ; sous-titré en français.

Le film Sissi und Ich “Sisi & Ich” (2023, Pays de production : Allemagne, Suisse, Autriche) d’une durée de 132 minutes sera projeté samedi 25 avril 2026.

Synopsis : L’impératrice Elisabeth d’Autriche (Sissi) choisit Irma comme dame d’honneur pour l’accompagner dans ses escapades méditerranéennes. Une complicité se noue entre elles, mais de retour en Bavière, les contraintes de la cour mettent leur relation à l’épreuve.

Le film Toni Erdmann (2016, Pays de production : Allemagne, Autriche) d’une durée de 162 minutes, est prévu pour samedi 02 mai 2026 à 18h00.

Synopsis : Winfried, un père fantasque, rend une visite surprise à sa fille Ines, consultante en Roumanie. À travers son alter ego « Toni Erdmann », il s’immisce dans sa vie professionnelle et personnelle, l’obligeant à réfléchir sur son bonheur et ses choix de vie.

Le Exile d’une durée de 162 minutes (2020, Pays de production : Allemagne) ,sera projeté samedi 09 mai 2026 à 18h00 . Synopsis : Xhafer, un Albanais du Kosovo ingénieur pharmaceutique, est de plus en plus préoccupé par de petits incidents qui surviennent au bureau.

Quand ses collègues le laissent en dehors de la liste mail du bureau et lui cachent des données fondamentales pour ses rapports, sa préoccupation tourne à l’obsession. Les choses déraillent complètement quand ses tourmenteurs se mettent à jouer avec sa phobie des rats de laboratoire…

Les projections auront lieu les samedis 25 avril, 2 et 9 mai 2026 à 18h, en version originale sous-titrée en français (VOSTFR) au siège du centre culturel allemand sis rue du Sénégal, Belvédère Tunis.

L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis