Météo en Tunisie : températures en baisse, précipitations attendues

La Météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux, lundi 13 avril 2026, sur l’ensemble des régions du pays. Les nuages seront, temporairement denses, aux zones du nord et du centre, avec possibilité de chute de pluies éparses et parfois orageuses.

Les précipitations sont attendues l’après midi, temporairement abondantes, et vers la fin de la nuit, localement, dans les zones sud, avec des chutes de grêles, , d’après un bulletin, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures sont en légère baisse, et sont situées aux alentours de 16 degrés, aux hauteurs ouest. Elles sont comprises entre 18 et 23 degrés, au nord, et entre 24 et 29 degrés, ailleurs, pour atteindre les 32 degrés, à l’extrême sud-est du pays.

Le vent soufflera du secteur ouest, relativement fort à localement fort, près de côtes nord, et au sud avec des phénomènes de sable, et faible à modérée, au reste des régions. La mer est agitée à très agitée, au nord.