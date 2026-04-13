Université de Tunis El Manar : n°1 en Tunisie dans le classement UniRanks 2026

L’Université de Tunis El Manar confirme son rayonnement en se classant première au niveau national dans le prestigieux classement UniRanks 2026 des meilleures universités au monde.

Cette performance positionne l’université tunisienne parmi plus de 37 000 universités évaluées à travers le monde, illustrant la qualité de son enseignement, sa visibilité académique et son engagement dans l’innovation.

Ce succès s’inscrit dans une dynamique globale de l’enseignement supérieur tunisien, avec la présence de l’Université de Carthage, de l’Université de Monastir et de l’Université de La Manouba dans le classement.

Ces résultats traduisent la compétitivité des universités tunisiennes selon des critères exigeants : qualité de la production scientifique, performance du corps enseignant, transformation numérique, visibilité digitale et ouverture aux partenariats internationaux.

À travers cette reconnaissance, les universités tunisiennes s’imposent parmi le top 1 % mondial, confirmant que l’investissement dans la connaissance, la recherche et l’innovation demeure un levier stratégique essentiel pour le développement et le rayonnement international de la Tunisie.

Le classement UNIRANKS évalue la popularité de plus de 14 000 universités vérifiées dans le monde. Il se distingue par une méthodologie axée sur la visibilité numérique, le trafic et l’impact académique, incluant des classements spécifiques par pays et région.

Le classement universitaire 2026 Uniranks, des meilleures universités au monde et les institutions les mieux classées, met en haut du podium 3 université américaines, en première position l’Université Harvard, suivie de l’Université Stanford puis l’Institut de technologie du Massachusetts.

Tekiano