Korbous : un projet touristique pour faire de la station thermale tunisienne un joyau méditerranéen

La ville de Korbous s’engage dans une transformation stratégique majeure pour renforcer son attractivité touristique et économique et en faire un joyau méditerranéen et une station thermale modèle.

Porté par le Ministère du Tourisme tunisien en collaboration avec l’Office des eaux minérales, un initiative est lancée reposant sur une étude de terrain visant à valoriser les richesses naturelles exceptionnelles de la région du Cap Bon.

Au cœur de cette dynamique, plusieurs projets structurants sont envisagés, notamment la création d’un port de plaisance à Korbous capable d’accueillir yachts et embarcations de luxe, ouvrant ainsi Korbous au tourisme nautique haut de gamme.

Parallèlement, un village touristique intégré devrait voir le jour, comprenant hôtels de standing, résidences, espaces de loisirs et zones commerciales, pour offrir une expérience immersive et diversifiée aux visiteurs. À plus court terme, la mise en place d’un parcours de santé écologique illustre l’orientation vers un tourisme respectueux de l’environnement.

Des actions seront entreprises afin de moderniser les infrastructures existantes, notamment les établissements thermaux, afin de répondre aux standards internationaux et d’attirer une clientèle plus exigeante, tout en préservant l’équilibre écologique et le cachet architectural de la région.

Le ministre du tourisme Soufiane Tekaya a souligné la nécessité de réintégrer également les grottes d’El Haouaria dans les circuits touristiques nationaux, tout en insistant sur l’importance de renforcer l’animation touristique et culturelle, à l’image du Festival de l’Epervier d’El Haouaria, ainsi que de mieux valoriser leurs atouts.

Il a également examiné la situation de plusieurs projets en suspens dans la région et évoqué les solutions susceptibles de lever les obstacles entravant leur réalisation.

Les premiers indicateurs confirment déjà l’attrait croissant de la destination, comme l’a souligné Salah Kacem, le délégué régional au tourisme de Tunis-Sud, Korbous et Zaghouan, avec une hausse de 22,5 % des arrivées et près de 9 % des nuitées dans la station de Korbous-Soliman. Cette tendance positive laisse présager une saison touristique prometteuse, à condition de poursuivre les efforts de promotion et d’amélioration des services.

En parallèle, les autorités travaillent sur la relance des hôtels fermés, en coordination avec le Ministère des Finances tunisien, notamment via l’ouverture à des investisseurs privés. Entre thermalisme, écotourisme et tourisme nautique, Korbous s’impose ainsi comme un projet stratégique pour l’avenir du tourisme tunisien, avec l’ambition de devenir un pôle d’excellence attractif à l’échelle nationale et internationale.

Située dans le gouvernorat de Nabeul, Korbous bénéficie d’un cadre unique alliant mer, montagne et sept sources thermales naturelles, des atouts majeurs pour séduire aussi bien les touristes locaux qu’internationaux. Korbous a tout le potentiel pour se transformer en une destination incontournable du tourisme durable en Méditerranée tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi.

Tekiano