Liverpool vs PSG et Atlético de Madrid vs FC Barcelone : ou regarder les demi-finales de Ligue des Champions UEFA

Les matchs Liverpool vs PSG et Atlético de Madrid vs FC Barcelone se déroulent mardi 14 avril 2026 pour le compte de des demi-finales retour de Ligue des Champions UEFA. Les Liverpool vs PSG et Atlético de Madrid vs FC Barcelone se jouent à partir de 20h.

Deux grandes affiches a menu de cette soirée footballistique décisive. Liverpool FC reçoit le Paris Saint-Germain au stade A Anfield. Les Parisiens partent avec un avantage confortable après leur succès 2-0 à l’aller.

Le duel espagnol, oppose l’Atlético de Madrid et FC Barcelona. Les Colchoneros joueront pour confirmer leur victoire 2-0 acquise à l’aller.

Vous pouvez regarder match Liverpool vs Paris Saint-Germain en direct live sur les chaines beIN Sports ar 1, Canal+ Foot, Movistar Liga de Campeones 2, Sport TV 5, Sky Sport Autriche 2Sky Sport Arena et RTL Club.

Vous pouvez regarder match Atlético de Madrid vs FC Barcelone sur les chaines beIN Sports ar 2, Canal+ Sport, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Autriche 3, DAZN 1 Allemagne et Sky Sport Calcio.

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