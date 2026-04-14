Météo en Tunisie : pluies éparses et temporairement orageuses

La météo en Tunisie affiche des nuages parfois denses avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud, dans la journée du mardi 14 avril 2026.

Les pluies seront parfois intenses et en quantités importantes notamment sur l’extrême nord-ouest, le Cap Bon, le Sahel, Sfax et Kairouan avec des chutes de grêles par endroits.

Un vent de secteur ouest, soufflera relativement fort à fort près des côtes et sera modéré à l’intérieur du pays. Le vent deviendra plus fort l’après-midi sur les hauteurs et le sud-ouest dépassant temporairement 70 km/h en rafales et sous orages.

La mer sera moutonneuse à progressivement houleuse.

Les températures maximales varieront entre 15 et 20 degrés dans le nord et le centre, aux alentours de 11 degrés sur les hauteurs ouest et entre 20 et 26 degrés dans le sud.