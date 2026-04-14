Mois du Patrimoine 2026 du 18 avril au 18 mai sous le slogan “Patrimoine et Architecture”

Le Mois du Patrimoine 2026 s’organise dans sa 35ème édition du 18 avril au 18 mai 2026, sous le slogan ‘Patrimoine et Architecture’. Cette édition mettra en lumière la richesse et la diversité des styles architecturaux du pays, indique le ministère des Affaires culturelles tunisien.

L’événement, coorganisé par l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), s’appuie sur un visuel mettant en avant les façades typiques, les arcs en pierre et les détails de menuiserie artisanale.

Pour cette édition, le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) renouvelle son appui à la valorisation du patrimoine à travers un appel à participation pour la production de contenus numériques et interactifs. Les propositions doivent être soumises au plus tard le 22 avril 2026 à 12h00.

La manifestation s’ouvrira le 18 avril, à l’occasion de la Journée internationale des monuments et des sites, pour se clôturer le 18 mai, coïncidant avec la Journée internationale des musées.

À ces deux dates, l’accès est gratuit aux sites archéologiques et aux musées publics tunisiens pour les citoyens tunisiens et les résidents étrangers, sur présentation d’un justificatif.

Le programme complet des festivités sera communiqué prochainement par les institutions culturelles relevant du ministère.

Tekiano avec TAP