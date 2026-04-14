Prix Goncourt – Choix de la Tunisie 2026 : les lycéens tunisiens consacrent le roman de Nathacha Appanah

La romancière mauricienne Nathacha Appanah a remporté la 10ème édition du Prix Goncourt – Choix de la Tunisie grâce à son ouvrage intitulé “La Nuit au cœur” publié aux Éditions Gallimard.

Plus de 300 lycéennes et lycéens issus de 23 gouvernorats se sont réunis à l’Institut français de Tunisie, IFT à Tunis, samedi 11 avril 2026, pour célébrer une décennie d’engagement en faveur de la lecture. Dix éditions marquées par une même ambition : encourager les jeunes à lire, débattre, argumenter et faire des choix éclairés.

À l’issue de débats riches et de présentations critiques de haut niveau, les élèves ont procédé au vote pour élire leur lauréat. Cette journée a également été ponctuée par un échange en visioconférence avec l’écrivaine belge Caroline Lamarche, ainsi qu’une intervention remarquée de Philippe Claudel, président de l’Académie Goncourt.

Les résultats ont finalement été annoncés par l’écrivain tunisienne Amira Ghenim, présidente du jury de la 10ème édition, dans une ambiance célébrant la littérature et l’esprit critique des jeunes participants. Elle a déclaré dans son discours “Présider le jury du Goncourt – Choix de la Tunisie est pour moi une expérience profondément intime, tant elle me ramène à ce lieu originel : la lecture, partagée, discutée, disputée — vivante.”

Le roman La nuit au coeur (éditions Gallimard) de Natasha Nathacha Appanah relate trois histoires de femmes victimes de la violence de leur compagnon. Il a remporté le Prix Femina 2025. Il a auparavant remporté 11 Choix Goncourt internationaux dans 11 pays différents, informe l’Académie Goncourt. Un résultat éblouissant !

Le prix littéraire « Choix Goncourt de la Tunisie » est devenu un événement incontournable en Tunisie encourageant la lecture, la circulation de la littérature francophone contemporaine et des auteurs en Tunisie et ce depuis 2015, à l’occasion de la visite inaugurale de Bernard Pivot à l’Institut français de Tunisie (IFT).

Il décerne le prix du meilleur roman français choisi parmi la troisième sélection effectuée en octobre par un jury tunisien composé majoritairement de lycéens.

Tekiano