Recrutement de travailleurs tunisiens : la Tunisie et l’Italie signent un accord

La Tunisie et l’Italie signent un nouvel accord-cadre dans le domaine de l’emploi, visant à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes Tunisiens et à renforcer les filières de migration régulière vers le marché italien, dans le cadre d’un partenariat bilatéral fondé sur la satisfaction des besoins des entreprises.

La signature de l’accord a eu lieu au siège du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, entre l’Agence italienne pour l’emploi « UMANA », l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et l’Agence tunisienne de formation professionnelle.

Elle s’est faite en présence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, et de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Brunas, ainsi que de plusieurs cadres du ministère et de représentants de l’ambassade d’Italie.

Le ministre de l’Emploi a souligné, dans une déclaration aux médias, que cet accord constitue une « pierre supplémentaire » dans le processus de soutien aux opportunités d’emploi pour la jeunesse tunisienne, précisant qu’il s’étend sur 5 ans et ne fixe pas de plafond quantitatif pour les recrutements, ceux-ci restant directement liés aux besoins des entreprises italiennes.

Il a précisé que le mécanisme de recrutement repose sur la communication entre les entreprises italiennes et l’Agence italienne pour l’emploi, qui se charge à son tour de transmettre les demandes à l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, afin que cette dernière publie les offres d’emploi disponibles sur son site web, tandis que les entretiens d’embauche se déroulent directement avec les entreprises italiennes concernées.

En ce qui concerne la formation, le ministre a indiqué que l’Agence tunisienne de formation professionnelle se chargera de préparer les candidats, que ce soit par le biais d’une formation technique ou de cours d’italien, en plus d’une formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, afin de répondre aux exigences du marché du travail italien.

Il a ajouté qu’un accord avait été conclu avec l’ambassade d’Italie pour accélérer les procédures de recrutement dès la sélection des candidats, les contrats étant soumis au contrôle de l’Aneti pour garantir les conditions d’un travail décent et d’une rémunération décente.

Le ministre a indiqué que les domaines couverts par l’accord restent ouverts et non prédéfinis, en fonction des besoins des entreprises italiennes, avec une orientation initiale vers les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, sans pour autant exclure les autres domaines, estimant que cette initiative était de nature à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes Tunisiens dans le cadre de la migration organisée.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Brunas, a souligné que le partenariat entre les deux pays était « privilégié », notamment dans le domaine de la mobilité des personnes, estimant que la coopération en matière d’emploi repose essentiellement sur les compétences et répond à la fois aux besoins de la jeunesse tunisienne et des entreprises italiennes.

Il a précisé que l’accord signé avec l’agence « Umana », une agence de placement italienne de renommée internationale, vise à renforcer les mécanismes d’adaptation entre les besoins des entreprises italiennes et les possibilités de formation offertes par la Tunisie, garantissant ainsi une insertion professionnelle réussie.

Il a ajouté que cet accord constitue un nouvel outil qui vient s’ajouter à l’ensemble des mécanismes adoptés entre la Tunisie et l’Italie, dans le but de soutenir les parcours d’immigration régulière et d’élargir les opportunités d’emploi formel, ce qui profite aux deux parties.

Tekiano avec TAP