Avis aux étudiants tunisiens, découvrez le guide ‘Études à l’International — Édition 2026’

Le livre ‘Études à l’International — Édition 2026’, est un ouvrage de référence signé Dr. Kais Mabrouk, PhD, figure de proue de la mobilité estudiantine et de l’éducation en Afrique du Nord et francophone est mis en vente annonce LinkedU, agence tunisienne spécialisée dans l’accompagnement vers les études internationales.

Pour la première fois, un praticien aguerri du secteur met à disposition du grand public, étudiants, familles, lycéens et conseillers d’orientation, l’ensemble des informations nécessaires pour construire un projet d’études à l’étranger de manière autonome, lucide et éclairée.

Loin des discours commerciaux, l’ouvrage restitue la réalité du terrain : conditions d’admission, coûts réels, démarches administratives, perspectives académiques et professionnelles.

Le guide couvre plus de 15 destinations : Allemagne, Chine, France, Italie, Belgique, Roumanie, Suisse, Canada, Dubai et autres — des marchés soigneusement sélectionnés pour leur accessibilité, la qualité de leur enseignement supérieur et leur pertinence pour les étudiants tunisiens.

Dr. Kais Mabrouk, auteur du livre déclare : « Ce livre est une invitation à choisir en connaissance de cause. Trop de familles prennent des décisions majeures sur la base d’informations fragmentaires ou biaisées. Mon ambition est simple : remettre l’étudiant au centre de sa propre trajectoire. »

« Études à l’International — Édition 2026 » est disponible dès maintenant au siège de LinkedU, Avenue Mohamed V, Tunis. Renseignements et commandes via linkedu.io.

A propos de Kaïs Mabrouk

Dr. Kaïs Mabrouk est chercheur, universitaire et edupreneur, titulaire d’un PhD en télécommunications. Doyen d’une école de Banque et Assurance, actif dans la société civile en lien avec l’éducatio, il est également chroniqueur régulier pour des magazines spécialisés, où il traite des thématiques d’éducation, de souveraineté académique et de développement africain.

Auteur et coordinateur de plusieurs ouvrages, il a notamment dirigé « Horizon Carthage » (2022), recueil collectif réunissant une trentaine de voix de la jeunesse tunisienne autour d’une vision de renaissance nationale.

Il a également contribué à l’ouvrage collectif international « Les Neurosciences Éducatives » (EMS Éditions), aux côtés de spécialistes européens de la pédagogie. Lauréat en janvier 2023 du Trophée de l’Africanité, décerné par la Fondation du même nom pour son engagement en faveur du continent, il est par ailleurs fondateur du réseau RAMSESS, dédié à la mobilité scientifique Sud-Sud entre universités africaines.

« Études à l’International — Édition 2026 » est son premier guide pratique grand public, fruit de plus d’une décennie d’expérience sur le terrain de la mobilité estudiantine.

A propos de LINKEDU

LinkedU est une agence tunisienne spécialisée dans l’accompagnement des étudiants vers les études à l’international. Présente sur 11 destinations, elle s’impose comme un acteur de référence de la mobilité estudiantine en Tunisie, alliant expertise terrain, conseil personnalisé et vision stratégique du secteur.

Tekiano avec communiqué