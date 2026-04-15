Météo en Tunisie : pluies orageuses sur le nord et le centre , l’INM actualise la carte de la vigilance

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies orageuses sur le nord qui s’étendent progressivement vers le centre, mercredi 15 avril 2026. Ces pluies seront parfois abondantes et localement importantes, notamment sur les zones côtières du nord et l’extrême nord-ouest, avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Les gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul, Bizerte, Béja et Jendouba ont été placés en vigilance orange par l’Institut national de la météorologie (INM). La vigilance orange signifie que des phénomènes dangereux sont prévus dans ces régions et qu’il faut être très vigilants.

Vent de secteur nord-ouest relativement fort, devenant localement fort près des côtes et sur les hauteurs, et modéré ailleurs. Il pourra dépasser temporairement les 70 km/h sous forme de rafales lors des orages.

Mer très agitée, localement forte au nord, et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

Les températures sont stables avec des maximales qui varient entre 15 et 20°C sur le nord et le centre, autour de 12°C sur les hauteurs de l’ouest, et entre 20 et 25°C ailleurs.