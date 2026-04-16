Hackathon “Ragouj” par l’école supérieure d’économie numérique (ESEN) à la Manouba

Un hackathon intitulé “Ragouj” avec la participation de cinq équipes composées de 35 étudiants, en vue de proposer des projets numériques innovants notamment, dans le domaine de gestion de l’eau, est organisé à l’école supérieure d’économie numérique (ESEN) à la manouba, les 18 et 19 avril 2026.

L’école invite les étudiants à plonger pendant 48h intenses dans une expérience unique où innovation digitale, culture tunisienne et engagement environnemental se rencontrent pour relever un défi majeur : la gestion responsable de l’eau en Tunisie!

Une immersion totale dans l’univers “Ragouj”, où émotion, créativité et esprit d’équipe donneront naissance à des solutions concrètes à fort impact.

La directrice de cet établissement, Jihane Ouekdi a souligné dans une déclaration à la TAP que l’intitulé de ce Hackathon, est inspiré du feuilleton tunisien Ragouj 2 : Le Trésor, qui a traité de manière dramaturgique et symbolique plusieurs problématiques liées à l’eau en milieu rural.

Placée sous le signe de l’innovation numérique, cette rencontre a pour objectif d’encourager les participants à présenter des projets traitant de questions liées au développement durable et en particulier la rationalisation de l’eau.

Elle verra la participation de plusieurs experts, spécialistes et chercheurs dans le domaine de l’eau, ainsi que des représentants de l’Association de recherche “React”, du Programme des Nations Unies pour les établissements humains et de la société de développement et d’investissement du nord-ouest.

Le programme de cette journée comprend également une campagne de reboisement au sein de l’ESEN, une conférence sur les problématiques de l’eau et des ateliers de réflexion dirigés par des experts.

Cette rencontre se poursuivra, dimanche 19 avril dans une ambiance conviviale en présence des comédiens du feuilleton Raqouj. Elle comprend la présentation des projets devant un jury et la remise des trois prix du Hackathon.

Tekiano