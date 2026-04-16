Le RAV4 Hybride consolide sa position sur le marché automobile tunisien au premier trimestre 2026, en s’imposant comme le modèle le plus vendu de son segment.

Selon les données du marché arrêtées à fin mars 2026, le RAV4 Hybride enregistre le volume le plus élevé sur le segment des SUV de sa catégorie, témoignant de la confiance renouvelée des automobilistes tunisiens envers la fiabilité, la qualité et l’innovation de la marque japonaise.

Modèle phare de la gamme Toyota en Tunisie, le RAV4 confirme son statut de référence avec 118 immatriculations enregistrées depuis le début de l’année. Apprécié pour son design affirmé, la richesse de sa technologie hybride et son excellent confort de conduite, il continue de séduire une clientèle exigeante en quête d’un véhicule à la fois polyvalent, moderne et valorisant.

Les performances enregistrées au premier trimestre traduisent ainsi la pertinence de la stratégie déployée par le constructeur japonais en Tunisie, fondée sur une offre adaptée aux attentes de chaque segment, un haut niveau d’exigence en matière de qualité et de sécurité, ainsi qu’un réseau de distribution structuré.

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