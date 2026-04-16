LG Electronics annonce le succès et l’expansion rapide de ses solutions d’usines intelligentes (Smart Factory), basées sur une approche complète couvrant l’ensemble du cycle de vie industriel.

Dans un contexte de transformation majeure du secteur manufacturier, marqué par les tensions géopolitiques, l’essor de l’intelligence artificielle et les nouvelles exigences environnementales, LG souligne que la compétitivité repose désormais sur la capacité des entreprises à s’adapter rapidement, automatiser leurs opérations et renforcer leur résilience.

Fort de plus de 70 ans d’expérience et de plus de 60 usines exploitées dans le monde, LG a développé une expertise unique combinant intelligence artificielle, robotique et analyse de données industrielles. L’entreprise propose des solutions intégrées allant du conseil à la mise en œuvre complète, en passant par l’optimisation et la modernisation des sites de production.

Les résultats sont déjà significatifs : amélioration de la productivité, hausse des niveaux d’automatisation et réduction importante des défauts sur plusieurs sites, dont certains ont été reconnus comme « Lighthouse Factories ».

Depuis 2024, LG accélère le déploiement de ses solutions auprès de clients externes dans divers secteurs tels que l’automobile, les semi-conducteurs et la logistique. En 2025, l’activité a généré 500 milliards de wons de commandes annuelles.

À moyen et long terme, LG vise une expansion internationale, notamment en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, tout en développant des technologies avancées comme l’IA physique pour automatiser davantage les processus industriels.

L’entreprise ambitionne de devenir un acteur mondial majeur des solutions d’usines intelligentes et de transformer ses clients en usines autonomes, capables de s’adapter en temps réel grâce à des systèmes intelligents.

LG réaffirme ainsi son objectif : faire de l’usine du futur une réalité concrète d’ici 2030.

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