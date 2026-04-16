Météo en Tunisie : pluies éparses parfois orageuses au nord et au centre

La Météo en Tunisie se caractérise par pluies éparses parfois orageuses au nord et au centre du pays, jeudi 15 avril 2026. Une régression de l’intensité des précipitations est attendue à partir de cet après-midi.

Un vent de secteur nord, soufflera fort près des côtes et sur les hauteurs, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Le vent sera modéré à relativement fort sur le reste des régions et la mer sera très agitée.

Les températures seront en légère hausse, avec des maximales comprises entre 15 et 20 °C dans le nord et le centre, entre 20 et 25 °C dans les autres régions, aux alentours de 12 °C sur les hauteurs et atteignant 27 °C dans le sud-ouest.