Foire du Livre de Tunis, FILT 2026 : plus d’exposants, nouveautés et l’Indonésie invitée d’honneur de la 40ème édition

La 40ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis, FILT2026, qui se déroule du 23 avril au 3 mai 2026, sous le slogan ” la Tunisie, Patrie du livre “, s’annonce plus animée que d’habitude avec plus de pays participants et plus d’exposants et de maisons d’édition, a déclaré le directeur du Comité d’organisation de la foire, Mohamed Salah Kadri. L’Indonésie y sera invitée d’honneur.

Plus de pays, d’exposants et de maisons d’édition à la FILT 2026

L’édition 2026 de la Foire internationale du Livre de Tunis, enregistre une participation en nette augmentation, en comparaison aux années précédentes, indique son directeur Mohamed Salah Kadri lors d’une conférence de presse organisée au Palais de Ksar Saïd, des arts et des lettres, au Bardo. Le nombre de pays qui seront présents passe de 29 en 2025 à 37 pays en 2026.

Le nombre des maisons d’édition présentes cette année est 394 (313 l’année en 2025), est beaucoup de maisons d’édition sont de retour après une absence de longues années. Il est annoncé pas moins de 394 stands lors de la foire, dont 184 tunisiens et 210 étrangers, représentant les 37 pays. 148 148 titres seront également proposés au public.

L’Indonésie, pays invité d’honneur

L’Indonésie, le plus grand archipel au monde avec plus de 17 000 îles, le pays qui détient le statut du plus grand pays à majorité musulmane au monde et où sont pratiquées plus de 700 langues sera l’invité d’honneur de la 40ème édition du festival international du livre de Tunis.

L’ambassadeur d’Indonésie en Tunisie, Zahiri Masraoui est intervenu lors de la conférence de presse et a indiqué que la participation de son pays est placée sous le thème “Le livre et la lecture sont un chemin vers le paradis”. Cette vision de ‘L’Indonésie et la Tunisie amies’, reflète l’esprit de rapprochement, d’entente et d’amitié entre les deux pays au service de la diplomatie culturelle, pont de coopération.

L’Indonésie prévoit un programme riche et varié tout au long de la Foire, mettant en avant la culture du pays à travers des rencontres et plusieurs animations ainsi que des spectacles musicaux et folkloriques dans son stand et dans le hall du palais des expositions du Kram.

Plusieurs publications de l’Indonésie seront présentées en anglais, indonésien et en arabe. Une colloque ayant pour thème “De Jakarta à Carthage” sera organisée en hommage à l’ambassadeur disparu Rachid Driss en plus de rencontres qui réuniront l’ambassadeur indonésien et plusieurs personnalités diplomatiques tunisiennes.

Un riche catalogue d’activités et de colloques et un programme spécial pour les enfants

Le programme culturel de la Foire internationale du livre de Tunis se distingue cette année par une vision ambitieuse et ouverte sur les grands enjeux contemporains. Entre transformations technologiques, débats d’idées et nouvelles formes de création. Structuré autour de deux axes majeurs, le programme accorde une place centrale aux questions d’identité dans un contexte de mondialisation croissante.

Colloques et rencontres explorent ainsi les liens entre patrimoine, culture et mémoire, avec en point d’orgue le colloque “Les enjeux d’Averroès”, célébrant le 900e anniversaire de Averroès.

D’autres thématiques viennent enrichir ces échanges, notamment les écoles calligraphiques entre tradition et modernité, les relations entre littérature et histoire, ou encore la réappropriation du patrimoine culturel.

Parallèlement, la foire s’ouvre résolument aux défis contemporains, notamment à travers des réflexions sur l’intelligence artificielle et son impact sur les métiers du livre. Le colloque international dédié à “Les métiers du livre et l’intelligence artificielle”, ainsi que plusieurs panels sur l’édition, l’économie créative et les droits numériques, illustrent cette orientation.

Le programme met également en avant la scène tunisienne, avec des rencontres autour du roman, du cinéma et des nouvelles pratiques de lecture, tout en s’enrichissant d’une dimension internationale grâce à la participation de nombreux pays et à la présence de l’Indonésie comme invitée d’honneur.

Les enfants auront à l’accoutumé, un espace spécial pour eux à la FILT. Dans une volonté de promouvoir la lecture dès le plus jeune âge, plusieurs activités sont dédiées à la littérature de jeunesse et aux nouvelles pratiques de lecture, faisant de la foire un espace éducatif et ludique à la fois.

En tout, ce sont 216 activités pour enfants réparties sur 7 espaces et menées par 75 associations et organismes spécialisés dan la jeunesse et l’enfance, qui sont attendues informe le directeur de la foire. Un catalogue est émis dans ce sens afin de guider les jeunes visiteurs et les informer des activités quotidiennes.

Des rencontres, ateliers et échanges sont ainsi organisés autour de la littérature jeunesse, de l’écriture de soi et de l’univers de l’enfant. A noter que plus de 173 caravanes sont prévues pour transporter les jeunes visiteurs des régions vers le Parc des expositions du Kram.

Les invités de Foire internationale du livre de Tunis 2026

Le public de la Foire internationale du livre de Tunis aura également l’occasion de rencontrer de nombreuses figures intellectuelles et culturelles arabes et étrangères, invitées à partager leurs parcours, leurs expériences et leurs engagements.

Parmi ces invités figurent le romancier et poète palestinien Ibrahim Nasrallah, la romancière égyptienne Reem Bassiouney, le romancier algérien Saïd Khatibi, lauréat du Prix international de la fiction arabe 2026, ainsi que Habib Abdulrab Sarori, professeur en informatique et en intelligence artificielle et romancier yéménite, lauréat du Prix Katara du roman arabe.

Les jumelles Bissane et Bilsane Kouka qui ont récemment remporté le trophée de la 9e édition du concours “Arab Reading Challenge” ou le Défi de lecture arabe, concours international dédié à la lecture organisé par les Emirats arabes Unis; sont invités à participer et partager leur expérience avec les lecteurs.

Seront également présents La diplomate française Anne-Claire Legendre présidente de l’Institut du monde arabe (IMA) depuis février 2026, l’universitaire italienne Francesca Albanese, auteure récente d’un ouvrage consacré à Gaza intitulé Quand le monde dort.

L’écrivain espagnol Ignacio del Valle, la romancière russe Anna Mitevitch, l’écrivain turc Yusuf Yildiz et l’écrivain sénégalais Omar Dabo sont attendus, ainsi que la géorgienne Gvantsa Jobava, présidente de l’Union internationale des éditeurs, et Alkhidru Abdul Baag, directeur du Centre nigérian de recherches arabes et président de l’Union africaine des arabisants.

Par ailleurs, pas moins de huit prix seront décernés lors de cette foire de livre tunisienne. Les prix littéraires et intellectuels, dotés de 15 000 DT chacun sont; le prix Bechir Khraïef ( pour le roman), le prix Ali Douagi ( pour la nouvelle), le prix Fatma Haddad (pour les études philosophiques), le prix Tahar Haddad (pour la recherches en humanités et littéraires), le prix Mustapha Khraïef (pour la poésie) et le prix Sadok Mazigh (pour la traduction de ou vers l’arabe).

Les deux prix de l’édition récompensent le meilleur éditeur jeunesse (Prix Abdelkader Ben Cheikh) et le meilleur éditeur tunisien (Prix Noureddine Ben Khedher), avec une dotation de 10 000 dinars chacun.

La proclamation des lauréats des prix de la 40ème édition de la foire international du livre de Tunis est prévue pour jeudi 30 avril au Parc des expositions du Kram.

Sara Tanit

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