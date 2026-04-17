Gabès Cinéma Fen 2026: Exposition Costumes en scène : mémoires du cinéma tunisien, signée Salah Barka

Gabès Cinéma Fen 2026 met à l’honneur le costume dans le cinéma à travers une exposition intitulée « Costumes en scène : mémoires du cinéma tunisien » conçue par le costumier et styliste Salah Barka en collaboration avec son assistante Rim Abbes.

Gabès Cinéma Fen propose du 29 avril au 2 mai 2026 une exposition entièrement dédiée aux costumes de cinéma tunisien, une façon de rendre hommage aux artisans du cinéma en mettant la lumière sur un métier méconnu pour un large public celle du costumier.

Pensée comme une traversée sensible de l’histoire du film tunisien, cette exposition invite le public à redécouvrir des œuvres majeures à travers les vêtements qui les ont incarnées tout en prenant conscience de l’importance du costume dans la construction du personnage d’une part et l’esthétique de l’image filmique d’autre part.

Le costume, souvent perçu comme un simple ornement, est ici restitué dans cette exposition dans toute sa puissance narrative. Il porte la force dramatique de l’histoire du personnage les gestes, les voix, les silences et les tensions des personnages.

Il garde la trace des corps qui l’ont habité, des scènes qu’il a traversées, des émotions qu’il a soutenues. Il est une archive vivante, un fragment de cinéma qui continue de vibrer bien après la fin du tournage.

À Dar el Meddeb, en plein cœur de la ville, les habits des protagonistes de films emblématiques — Les Silences du Palais de Moufida Tlatli, Khochkhach de Selma Baccar, et bien d’autres encore — reprennent place dans un dispositif scénographique imaginé par Malek Gnaoui, directeur artistique de la section Art vidéo.

Les costumes prennent ainsi Vie et emmènent le public dans un voyage à travers le temps et l’imaginaire pour revivre les histoires des personnages qui ont marqué le cinéma tunisien autrement.

Sélectionnées avec soin par le costumier styliste et créateur Salah Barka et son assistante Rim Abbes, ces pièces ont été réunies grâce à la générosité de producteur·trice·s tunisien·ne·s qui les ont conservées comme autant de témoins d’un fragment d’une histoire collective.

Présentés comme des objets de mémoire mais aussi comme des œuvres à part entière, les costumes révèlent la manière dont le cinéma tunisien a façonné des identités, raconté des luttes, mis en scène des corps et des territoires. Ils témoignent d’une esthétique, d’un savoir-faire, d’une époque.

Parallèlement à l’exposition, un panel sera organisé autour du métier du costumier de cinéma et son rôle durant la fabrication du film.

En proposant cette exposition, Gabès Cinéma Fen affirme une nouvelle fois son engagement envers les formes artistiques hybrides, les dialogues entre disciplines et la valorisation du patrimoine cinématographique tunisien.

Cette exposition où le métier du costumier, un des soldats de l’ombre du septième art, est mis sous les projecteurs ,lors de la 8ème édition de GCFen, sera tenu dans un nouvel espace ouvert à l’occasion du festival dédié de mémoire et de création : Dar El Meddeb.

Tekiano avec Communiqué