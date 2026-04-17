La galerie A.Gorgi abrite l’exposition “Le chemin vers les abeilles” de Chahrazed Fekih. Cette exposition intitulée “Apis Mellifica : L’Éveil à l’Infiniment Vivant” ou “الطريق إلى النحل” est à découvrir dès le 17 avril 2026 à Sidi Bou Said.

Cette exposition dessine le récit d’un décentrement sacré, celui d’un humain qui

dépose sa couronne pour ne plus être qu’un souffle parmi des milliers, cherchant, à

l’instar de l’abeille entre les fleurs, sa juste place dans la trame du monde, lit-on dans le communiqué.

Rencontrer l’abeille, c’est s’initier à une nouvelle culture de l’attention : l’insecte n’est plus un simple rouage de notre écosystème, mais l’artisan d’une poétique de la matière, bâtisseur d’architectures de cire et alchimiste du nectar.

En suivant le chemin des abeilles, nous comprenons que le monde n’est pas un décor, mais un tissu d’interdépendances vibrantes. S’ouvrir à leur présence devient alors l’exercice d’une attention nouvelle : une diplomatie du regard qui reconnaît la dignité et la souveraine beauté des autres manières d’être vivant, souligne l’artiste.

Chahrazed Fekih est une artiste tunisienne basée à Paris. C’est durant la pandémie de COVID-19 que ses « pensées visuelles », à la fois délicates et introspectives, prennent toute leur dimension, notamment lors de son exposition personnelle « Exaltation… mystères de la vie » en 2021.

Sensibilisée aux enjeux écologiques, elle crée à l’encre des formes de vie réinventées, à la fois fragiles et puissantes, transformant l’inquiétant en une beauté fascinante et éphémère.

Son univers artistique évolue comme un écosystème vivant, où chaque forme semble interagir et se développer en harmonie.

Tekiano