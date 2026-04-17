Météo en Tunisie : températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche des températures en légère hausse, vendredi 17 avril 2026. Le temps est nuageux à parfois très nuageux avec quelques pluies éparses à l’extrême sud-est, et passagèrement nuageux sur le reste des régions.

Vent de secteur nord relativement fort près des côtes, faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer est agitée dans la région de Serrat et dans le golfe de Gabès. Mer agitée à localement très agitée sur le reste des côtes.

Les températures sont en légère hausse avec des maximales qui varient entre 18 et 23°C au nord et sur les régions côtières, autour de 16°C sur les hauteurs de l’ouest, et entre 24 et 27°C ailleurs, atteignant 28°C à Tozeur.