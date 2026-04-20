hôpital Mongi Slim La Marsa : lancement de la plateforme nationale de déclaration des naissances

La plateforme nationale de déclaration des naissances (PNDN) vient d’entrer en service à l’hôpital Mongi Slim La Marsa, selon une publication diffusée sur la page officielle du Centre informatique du ministère de la santé (CIMS).

cette expérience pilote devant être généralisée dans l’ensemble des établissements de santé, s’inscrit dans le processus de numérisation des naissances en Tunisie et vise à faciliter les procédures et à améliorer la qualité des services.

Connectée directement aux autres systèmes nationaux, la plateforme permettra l’enregistrement immédiat et précis des naissances outre l’attribution d’un identifiant de santé au nouveau-né dès sa mise au monde, indique le CIMS.

A noter que le ministère de la Santé travaille sur la transformation numérique dans les hôpitaux publics, dans le cadre d’une stratégie intégrée, à travers un ensemble de mesures qui entreront en exploitation en 2026, telles que l’identifiant national de santé ainsi que la numérisation du dossier médical scolaire et universitaire.

Tekiano avec TAP