Le Ribat de Sousse et le Musée archéologique de Sousse abritent le symposium “Le Céramiste du Musée”, du 23 au 26 avril 2026 et ce dans le cadre de la 35ème édition du Mois du patrimoine, placée cette année sous le thème “Patrimoine et architecture”.

Le premier symposium est organisé par la délégation régionale aux affaires culturelles de Sousse, en collaboration avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) ainsi que l’Université et l’Institut supérieur des beaux-arts de Sousse.

Cet événement sera rythmé par plusieurs ateliers consacrés à la céramique. Bien plus qu’un simple artisanat, celle-ci constitue une facette essentielle de la richesse culturelle tunisienne et de son identité.

Dans ce contexte, la recherche et la transmission des savoirs et des savoir-faire visent à préserver ce patrimoine tout en l’inscrivant dans une dynamique de création contemporaine, tournée vers les générations futures.

Il ne s’agit pas uniquement de sauvegarder une tradition ou de s’inscrire dans une continuité, mais également de dialoguer avec le présent et d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Ces journées consacrées à la céramique entendent ainsi assurer une continuité vivante, où les racines historiques rencontrent les expressions actuelles, esquissant une autre manière de transmettre et d’écrire l’histoire.

Autour du thème “L’art de l’architecture”, une série d’ateliers est programmée, durant les trois journées, notamment un atelier de Raku et Cuerda Seca, encadré par l’artiste Lamia Mekki, un atelier de décoration sous émail et sur émail avec cuisson au troisième feu (décalcomanie), encadré par les artistes Abdelssalem Charfi et Arwa Ben Ismail.

Un autre atelier Obvara / Raku nu encadré par les artistes Linda Abdellatif et Sadok Zayen est prévu en plus d’un atelier de lustre métallique (techniques de réduction) encadré par l’artiste Saousen Mili, ainsi qu’un atelier Copper matte encadré par les artistes Akram Boujnah, Lassaad Ben Alaya et Imen Douzi.

La première journée sera marquée par l’ouverture de l’exposition collective de céramique artistique dans l’écrin du Ribat de Sousse.

Le samedi 25 avril 2026 se tiendra une table ronde autour du thème “La céramique contemporaine en Tunisie”, sous la direction des professeurs de renom Fetah Ben Ameur et Sana Jemmali.

La clôture, prévue le dimanche 26 avril 2026, sera marquée par la présentation des travaux des ateliers à la salle Husseinite du Musée archéologique de Sousse.

Tekiano avec TAP