MY FIRST DOC 2026 : à Nabeul, le festival du film documentaire comme acte de résistance et de voyage

Du 23 au 26 avril 2026, Festival MY FIRST DOC, dédié au premier film documentaire, revient à Nabeul pour une 8e édition qui confirme son identité : un cinéma du réel, engagé et profondément humain.

Accueilli à l’Espace Jeelen Art, le festival propose 21 films répartis sur quatre jours, à raison de deux séances quotidiennes, dans une ambiance qui dépasse largement la simple projection.

Ici, chaque séance devient une invitation à regarder autrement, à ralentir, et à se confronter à des histoires qui résonnent bien au-delà de l’écran. À travers son thème “Regarder le réel, résister par l’image”, MY FIRST DOC assume une position d’un cinéma qui questionne, dérange parfois, mais surtout relie.

Le cinéma documentaire s’impose plus que jamais comme un espace de complexité, de résistance et d’humanité. La nouvelle édition de MY FIRST DOC 2026 célèbre cette nécessité : celle de regarder, d’écouter, et de transmettre des histoires ancrées dans le réel, portées par des regards singuliers et courageux, souligne l’organisateur du festival, Association Cinéma Documentaire Tunisien.

Une programmation internationale entre mémoire, identités et résistance

Cette année, la compétition long-métrage nous entraîne d’un continent à l’autre, au plus près de trajectoires intimes et de réalités souvent invisibles. De Kisangani à Kaboul, en passant par l’Europe ou les États-Unis, les films explorent la mémoire, les identités et les tensions du monde contemporain.

Certains récits marquent particulièrement, comme celui d’un ancien lutteur confronté à l’oubli dans ‘CATCHER’, ou encore les destins croisés de trois générations de femmes dans ‘LA VIE DE HAWA’. D’autres œuvres interrogent notre rapport aux images, à la science ou à la justice, à l’image de ‘MAKE IT LOOK REAL’ ou ‘ROAD 190′.

Les formats courts et moyens, eux, frappent par leur intensité : ils transforment des fragments du quotidien en récits puissants, où l’intime devient politique et où chaque détail révèle une fracture ou une émotion universelle.

Hors compétition, les œuvres prolongent cette réflexion en ouvrant de nouveaux espaces : luttes environnementales, mémoires enfouies, héritages culturels et territoires en mutation.

Les organisateurs indiquent que des films d’écoles de cinéma de Tunisie seront présents affichant les débuts de démarches documentaires qui pourraient incarner le point de départ vers des projets prometteurs : des voix jeunes, affirmées, déjà conscientes des enjeux sociaux, culturels et artistiques qui traversent leur génération.

Programme des projections des films de My First Doc 2026 à Nabeul :

Festival MY FIRST DOC dépasse le cadre des projections pour devenir un espace d’échange et de réflexion. En plus de Nabeul, des projections sont également prévues dans d’autres régions comme Bizerte et Djerba, renforçant ainsi son rayonnement national et son accessibilité auprès d’un public élargi.

Au-delà des films, MY FIRST DOC se vit comme une expérience collective. Les échanges avec le public, la présence de jeunes réalisateurs issus d’écoles tunisiennes participent à élargir cette dynamique. Dans un contexte où les images circulent vite mais se regardent parfois peu, MY FIRST DOC rappelle une chose essentielle : prendre le temps de voir, c’est déjà commencer à comprendre.

S.B.