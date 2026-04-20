Tunisie – Bac 2026 : cours de soutien en ligne via la plateforme gratuite Joussour

Le ministère de l’Éducation tunisien informe qu’une série de cours de soutien scolaire en ligne, destinés aux élèves du Baccalauréat tunisien, bac 2026, débute mardi 21 avril, dans le cadre d’un programme diffusé en direct en ligne via la plateforme Joussour.

Ces cours, répartis sur quatre jours cette semaine, engloberont l’anglais, des matières relatives aux sciences de la vie et de la Terre (SVT) et au génie électrique, dans le but de consolider les acquis des élèves et de les aider à bien se préparer à l’examen national.

Le programme débutera ainsi mardi à partir de 19 h par un cours en direct en ligne d’anglais destiné aux élèves du baccalauréat de toutes les filières, d’une durée de 40 minutes, et axé sur les compétences en expression écrite autour du thème de la « fuite des cerveaux ».

Le programme se poursuivra le mercredi 22 avril prochain, où les élèves de la filière sciences expérimentales bénéficieront d’un soutien en SVT, à partir de 16 h, pendant 60 minutes.

Un 3ème rendez-vous est donné jeudi 23 avril prochain avec une deuxième séance dans la même matière (sciences de la vie et de la Terre) et pour la même filière des sciences expérimentales, à partir de 15 h, pendant 60 minutes.

Une séance de soutien est prévue dimanche prochain, le 26 avril, en Génie électrique destinée aux élèves de quatrième année du secondaire de la filière des sciences techniques, à partir de midi, pour une durée de 90 minutes.

Rappelons que les épreuves nationales du baccalauréat 2026 se dérouleront lors de la session principale les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, et les résultats seront annoncés le mardi 23 juin 2026.

Quant à la session de contrôle, elle se déroulera les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026, et les résultats seront annoncés le dimanche 12 juillet 2026.

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