Adnen El Ghali signe l’ouvrage “Présence(s) suisse(s), les destinées helvètes en Tunisie”

Adnen El Ghali, l’historien, architecte et urbaniste tunisien, signe l’ouvrage “Présence(s) suisse(s), les destinées helvètes en Tunisie”, qui met à l’honneur des personnalités suisses ayant marqué, de près ou de loin, l’histoire et le paysage culturel tunisien.

Le lancement de cet ouvrage s’insère dans le cadre des célébrations marquant le 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Confédération suisse et la République tunisienne.

Conçu comme un témoignage des liens séculaires unissant les deux pays, le livre fait ressortir la dimension profondément humaine de ces relations, nourries par les échanges, le dialogue et la création partagée, indique un communiqué de presse de l’ambassade de Suisse en Tunisie.

Parmi les figures évoquées figurent notamment l’architecte Le Corbusier, les peintres Paul Klee et Paul Moilliet, le fondateur du Comité international de la Croix-Rouge Henri Dunant, ainsi que le sculpteur Alberto Giacometti. Leurs parcours témoignent de la richesse des échanges humains et culturels entre la Suisse et la Tunisie.

Tout au long de l’année, une série d’événements sera organisée à travers le pays -expositions, conférences, projections, rencontres artistiques et initiatives académiques- afin d’illustrer la vitalité de cette coopération et de renforcer davantage les liens entre les deux nations.

A travers cette célébration, l’ambassade de Suisse en Tunisie, souhaite non seulement rendre hommage à soixante-dix années de relations fructueuses, mais également mettre en lumière un partenariat inscrit dans la durée, où histoire et coopération contemporaine se répondent et se renforcent mutuellement.ambassade de Suisse en Tunisie,

Depuis l’établissement de leurs relations en 1956, la Suisse et la Tunisie ont en effet développé un partenariat riche, fondé sur le dialogue, la coopération et des valeurs communes.

Cette année commémorative offre ainsi une occasion privilégiée de mettre en lumière la diversité et la profondeur de ces liens, tant sur les plans historique, culturel, économique que scientifique.

Tekiano avec communiqué