Les étudiants de l’Université de Sfax entrent dans le Guinness des Records avec une startup IA en créée 3 heures

Près de 300 étudiants et étudiantes de l’Université de Sfax, venus des quatre coins de Tunisie et issus de diverses spécialités, ont réalisé un exploit historique. En moins de trois heures, ils ont conçu, développé et lancé une startup technologique complète.

Cette réalisation leur a permis d’intégrer officiellement le Guinness World Records pour le “nombre le plus élevé de participants à la création d’une startup viable en un temps record”. Cet événement, baptisé “Sfax Startup Sprint”, s’est tenu le 19 avril 2026 lors d’un atelier organisé par l’université en partenariat avec des acteurs de l’écosystème tech tunisien.

L’événement a été exceptionnel à tous les niveaux, réunissant près de 379 participants, répartis en 6 équipes qui ont fourni 44 livrables (business plan, plans juridiques et financiers).

En mоins dе trоis hеurеs, ils оnt соnçu puis mis en ligne unе stаrtup cоmplète, de lа fоrmulatiоn dе l’idée au déplоiеment, en mоbilisant leur créativité, unе cоllаbоrаtiоn sоlidе еt l’appui de l’intеlligencе artificiellе, lit-on sur la page facebook de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax qui a fièrement partagé cette réalisation.

L’aventure a débuté par une session de brainstorming intense autour d’idées de startups à impact positif pour la Tunisie. Parmi des dizaines de propositions, les participants ont voté pour une idée phare : une plateforme IA nommée “AgriSmart TN”, dédiée à l’optimisation agricole via l’intelligence artificielle.

En s’appuyant sur des outils comme ChatGPT, Gemini 2.0 et Midjourney pour la génération d’images et de code, ils ont produit en un clin d’œil une étude de marché approfondie, une stratégie complète, un business plan, un portfolio produits, une roadmap, ainsi que des documents légaux, financiers, RH et pitchs investisseurs.

De l’idée au prototype, les étudiants ont relevé le défi de créer une startup innovante en utilisant l’intelligence artificielle, démontrant leur créativité, leur esprit d’initiative et leur capacité à générer de la valeur ajoutée. De la spécification technique de la plateforme à son déploiement en ligne, accessible mondialement via un site live.

Le président de l’Université de Sfax, Hassen Mnif, a salué cette performance au micro de Zeïneb Farès sur la radio nationale RTCI : “Ces jeunes prouvent que la Tunisie regorge de talents capables de rivaliser à l’international. C’est un modèle pour l’innovation rapide et collaborative.”

Selon le site de Guinness, cet exploit ” “The Largest AI-Powered Business Creation Workshop”” dépasse le record précédent (une équipe de 150 personnes en 4 heures au Royaume-Uni en 2024), validé par des auditeurs indépendants.

Cet événement met en lumière le dynamisme de la jeunesse tunisienne face aux défis économiques. La Tunisie compte déjà plus de 1 000 startups en 2025 (selon Startup Tunisia), avec un focus croissant sur l’IA et l’agritech, un secteur vital où 40% de la population dépend de l’agriculture (World Bank, rapport 2025).

La Startup AI “AgriSmart TN” fraichement créée propose des solutions concrètes : prédiction des récoltes via IA, optimisation des ressources en eau et matching agriculteurs-fournisseurs, répondant aux enjeux du climat et du chômage rural.

Au-delà de l’ехplоit, сеtte démarсhе mеt en évidencе la fоrсe de l’intеlligenсe cоlleсtivе et la capacité dе cettе jеunеsse à trаnsfоrmеr une ambitiоn en résultаts cоnсrets, souligne l’université de Sfax.

Cette reconnaissance internationale confirme le positionnement de l’Université de Sfax comme un acteur clé de l’innovation et de la transformation digitale en Tunisie et renforce l’image de Sfax comme un hub d’innovation.

I.D.