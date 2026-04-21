Mare Nostrum Voice Festival en Tunisie pour une 3ème édition au Théâtre de l’Opéra de Tunis

La troisième édition du festival de talents de la Méditerranée “Mare Nostrum Voice Festival” largue ses amarres pour la première fois en Tunisie, à l’occasion d’une soirée prévue le vendredi 24 avril 2026 à 19h00 au Théâtre de l’Opéra de Tunis, dans un élan conjuguant création musicale et acte de solidarité.

Organisée à l’initiative du Rotary Club Tunis Notre Dame, cette soirée s’inscrit au cœur d’une noble cause : les fonds récoltés seront consacrés à l’acquisition d’un dispositif médical, l’AccuVein AV500, un détecteur de veines destiné aux nourrissons et aux enfants, au profit du service de neurologie de l’Institut national de neurologie de La Rabta.

Conçue comme une traversée méditerranéenne, cette soirée Mare Nostrum Voice Festival portée par des voix tunisiennes et internationales rend hommage à Dalida et à Hédi Jouini, figures emblématiques dont les répertoires continuent de relier les rives et les imaginaires.

Sur scène, l’auteur-compositeur-interprète tunisien Skander Guetari, installé à Paris, dirige cette odyssée musicale en réunissant plusieurs artistes de divers horizons comme la chanteuse hispano-argentine Débora Russ et la Tunisienne Syrine Ben Moussa. La soirée sera également marquée par la participation de Mohamed Jebali.

Seront aussi présents la chanteuse turque Solmaz Özdemir, connue pour ses interprétations sensibles et puissantes du répertoire de Sezen Aksu, surnommée la “Reine de la pop turque” et “Minik Serçe” (le petit moineau).

A travers ce dialogue de voix et de cultures, Mare Nostrum esquisse un paysage sonore où se croisent influences orientales et occidentales, entre tango, chanson tunisienne et répertoire turc contemporain.

Véritable laboratoire de création, le festival Mare Nostrum façonne une esthétique méditerranéenne ouverte, où les traditions tunisiennes dialoguent avec le flamenco, le jazz et les sonorités contemporaines. Sur scène, les langues arabe, française et espagnole deviennent des instruments de dialogue poétique, explorant les thèmes de l’exil, de la mémoire et de la rencontre entre les cultures.

Tekiano avec TAP