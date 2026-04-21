Scatec inaugure deux centrales photovoltaïques phares à Tozeur et Sidi Bouzid

La Tunisie a franchi une étape importante dans sa transition énergétique avec l’inauguration de deux centrales solaires réalisées dans le cadre d’un partenariat entre “Scatec” et “Aeolus”, filiale du groupe “Toyota Tsusho Group”, dans les gouvernorats de Tozeur et de Sidi Bouzid.

Ces deux projets représentent une étape majeure dans le renforcement de la sécurité énergétique du pays, l’accélération du processus de décarbonation et la promotion de ses ambitions à long terme en matière d’énergies renouvelables.

Ces deux centrales photovoltaïques, d’une capacité de 60 mégawatts chacune, font partie de la stratégie nationale tunisienne de diversification de sa consommation énergétique et de réduction de sa dépendance aux combustibles fossiles importés.

Ensemble, les deux centrales devraient produire annuellement 288 GWh d’électricité propre, soit assez d’énergie pour répondre aux besoins de dizaines de milliers de foyers tout en évitant l’émission de 115,000 tonnes de dioxyde de carbone par an.

Mis en place dans le cadre d’un partenariat entre “Scatec” et “Aeolus”, ces deux projets soulignent la force de la collaboration entre les deux entreprises pour fournir une infrastructure de pointe en énergies renouvelables et mettent en évidence l’importance des partenariats internationaux dans l’exécution du programme tunisien des énergies renouvelables. “Scatec” est l’actionnaire principal.

La centrale de Sidi Bouzid est entrée en production le 1er janvier de cette année, devenant ainsi le premier projet opérationnel de “Scatec” à entrer en service en Tunisie. Quant à la centrale de Tozeur, elle a atteint cette étape le 4 mars de la même année. Ces deux projets ont été attribués à la suite d’un appel d’offres gouvernemental compétitif, soutenu par un contrat d’achat d’électricité d’une durée de 30 ans signé avec la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg).

Ces deux projets ont été financés par des dettes de financement de projet sans recours, des prêts concessionnels et des apports en fonds propres des partenaires. Les principaux prêteurs pour ces projets sont la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco), en plus de financements concessionnels provenant du Fonds pour les technologies propres et du Fonds pour l’environnement mondial.

En outre, les projets bénéficient d’un financement via des crédits carbone fournis par le ministère japonais de l’Environnement, dans le cadre du mécanisme de crédit conjoint (JCM).

Cette inauguration survient à un moment où la Tunisie accélère le déploiement des énergies renouvelables afin de faire face aux changements structurels de son secteur énergétique. Le gouvernement a fixé des objectifs pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 50% d’ici 2035, ce qui fait de projets tels que les centrales de Tozeur et de Sidi Bouzid des éléments clés dans cette transition.

Au-delà de leurs bénéfices environnementaux, ces deux projets devraient contribuer au développement économique en encourageant les investissements étrangers, en créant des emplois locaux et en soutenant l’infrastructure énergétique dans les gouvernorats de Tozeur et de Sidi Bouzid.

Ils s’inscrivent également dans un plan plus large de développement de la production d’énergies alternatives permettant à la Tunisie d’augmenter sa production d’énergie renouvelable et de renforcer son rôle de pôle régional pour l’énergie propre.

À propos de la société “Scatec”

“Scatec” est un leader de solutions d’énergie renouvelable, œuvrant dans l’accélération de l’accès à l’énergie propre, fiable et abordable dans les marchés émergents. En tant qu’acteur de long terme, nous construisons, développons, détenons et exploitons des centrales de production d’énergie renouvelable, avec une capacité de 6,2 GW en exploitation et en construction répartie sur cinq continents.

Nous sommes engagés à augmenter nos capacités dans le domaine des énergies renouvelables, produites par nos employés et partenaires passionnés et animés par une vision commune pour “l’amélioration de notre futur”.Le siège social de “Scatec” se situe à Oslo, en Norvège, et la société est cotée en bourse sous le ticker “SCATC”. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site web www.scatec.com ou nous contacter via LinkedIn.

À propos de la société “Aeolus”

“Aeolus” est une société d’énergie renouvelable créée en 2024 sous la forme d’un partenariat entre “Eurus Energy Holdings Corporation” et “CFAO”, toutes deux faisant partie du groupe “Toyota Tsusho Group”. Basée en France, “Aeolus” se concentre sur le développement, la détention et l’exploitation de projets d’énergie renouvelable à travers l’Afrique, avec un accent particulier sur la production d’énergie éolienne et solaire.

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