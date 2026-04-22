El Teatro lance la 5e édition de “Courtes mais Bonnes” dédiée aux formes scéniques courtes

El Teatro organise la cinquième édition de la manifestation “Courtes mais Bonnes”, du 29 avril au 2 mai 2026. C’est un un rendez-vous annuel consacré aux formes courtes et aux écritures scéniques contemporaines.

Le public pourra découvrir une rencontre artistique où auteurs et créateurs sont invités à présenter leurs œuvres sous une forme courte de moins de 15 minutes, où la concision devient une condition et la créativité une nécessité.

Grâce à contrainte temporelle, un espace singulier est créé poussant chaque participant à aller droit à l’essentiel et à offrir une expérience artistique ou théâtrale capable de produire son impact en un temps réduit.

En une seule soirée, le public découvre ainsi une grande diversité de styles, de visions et d’univers créatifs, faisant de l’événement un espace vivant d’expérimentation, de surprise et de découverte de nouveaux talents.

Le thème demeure libre, offrant une grande liberté d’expression, à condition de respecter l’esprit du concept “Courtes mais Bonnes”, fondé sur l’efficacité du geste artistique et la force de l’impact scénique.

Les spectacles débutent à partir de 19H30 à l’espace El Teatro et les billets sont disponibles pour la vente en ligne sur la plateforme d’El Teatro.

Tekiano