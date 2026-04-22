Film Michael : Jaafar n’a pas imité, il est devenu le nouveau Michael Jackson dans l’opus hommage

Le film Michael (2026), réalisé par Antoine Fuqua, est un biopic musical centré sur la carrière du Roi de la pop Michael Jackson, de ses débuts avec les Jackson 5 jusqu’à sa gloire mondiale.

Le long-métrage dont le premier rôle est joué par le propre neveu de l’incontournable chanteur américain s’appuie sur 13 hits iconiques. Jaafar Jackson, qui incarne son oncle avec une ressemblance et une précision chorégraphique remarquées, impressionne par la justesse de son interprétation.

Le film Michael est réalisé par le réalisateur et producteur américain Antoine Fuqua à qui l’on doit les films Training Day et Southpaw. Il retrace l’ascension fulgurante de l’artiste, de ces débuts à son statut de superstar planétaire et icone de la musique.

Le récit met en avant à la fois la carrière scintillante de Michael Jackson marquée par des chorégraphies inédites dont certaines sont devenues cultes, en plus des tournées et des albums phares. La complexité de sa vie personnelle est exposée sans pour autant se concentrer sur les controverses judiciaires, mais plutôt sur son génie créatif et l’impact émotionnel de sa musique.

La bande originale de Michael met en avant une sélection de 13 morceaux emblématiques de la discographie de Michael Jackson, mélangeant ses années avec les Jackson 5 et sa carrière Solo.

Parmi les titres au cœur de la BO de Michael figurent, I’ll Be There (The Jackson 5), Never Can Say, Goodbye (Single Version), Who’s Lovin’ You, Medley live : I Want You Back / ABC / The Love You Save, Ben (live), Don’t Stop ’Til You Get Enough, Beat It, Thriller, Billie Jean, Wanna Be Startin’ Somethin’, Human Nature, Workin’ Day and Night et Bad.

C’est dire que les nostalgiques de la musique des années 70 à 90 et les grands fans de Michael Jackson se régaleront avec ces chansons qui ont bercé leur jeunesse!

Ces chansons ne sont pas réinterprétées dans le film, puisque les producteurs ont choisi d’utiliser les enregistrements originaux remasterisés, tout en faisant faire à Jaafar Jackson et le jeune acteur qui incarne l’enfant Michael, le lip‑sync, la technique qui consiste à faire correspondre les mouvements des lèvres du personnage avec une bande sonore préenregistrée.

Jaafar Jackson, le neveu de Michael Jackson, endosse le rôle principal avec une performance globalement saluée. Les critiques soulignent sa ressemblance physique frappante, son aisance dans les chorégraphies signature du chanteur américain comme le moonwalk, le pas de côté et la gestuelle théâtrale, ainsi qu’une prestation qui parvient à capter l’énergie et la fragilité de la star.

Les avis s’accordent sur une prouesse d’incarnation : si la voix que l’on entend reste celle des enregistrements originaux, Jaafar Jackson se démarque par une maîtrise scénique impressionnante, décrite comme déconcertante pour certains, et impressionnante pour la plupart des commentateurs.

Quelle est la réception du film par la critique internationale ?

Avant même sa sortie, le film Michael a connu un succès médiatique planétaire grâce à sa bande‑annonce, qui a généré plus de 116 millions de vues en 24 heures, un record pour un biopic musical ou un film de concert selon les distributeurs.

Les premières critiques internationales insistent sur l’aspect feel‑good du film, sa mise en scène dynamique et son habileté à rendre hommage à la musique de Michael Jackson sans se perdre dans les polémiques.

Toutefois, certains commentateurs pointent une narration jugée parfois conventionnelle, très lisse, ressemblant à un classique biopic hollywoodien, malgré l’efficacité globale et l’émotion suscitée par la BO et la performance de Jaafar Jackson.

Le film Michael est reçu globalement très positivement dans un registre hommage musical. A découvrir dans les salles de cinéma de Tunisie et du monde à partir du mercredi 22 avril 2026.

Sara Tanit