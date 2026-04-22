L’Université de la Manouba et la Fondation Tunisie pour le Développement signent un partenariat stratégique visant à renforcer l’employabilité des jeunes et à stimuler l’entrepreneuriat étudiant.

Conclu, le 16 avril à Tunis, ce partenariat s’insère dans une optique de collaboration durable, cette convention prévoit la mise en place de dispositifs conjoints de formation, de mentorat et d’accompagnement personnalisé.

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de collaboration durable visant à accompagner les étudiants, en particulier ceux du Pôle de l’Étudiant Entrepreneur UMA-PEE Université Manouba, à travers des dispositifs concrets de formation, de mentorat et d’accompagnement, précise la fondation dans un communiqué partagé sur sa page facebook.

Elle indique qu’à travers cette convention, les deux institutions unissent leurs expertises pour :

– Renforcer les compétences des étudiants et leur préparation à l’insertion professionnelle.

– Encourager l’esprit entrepreneurial et soutenir la création de projets innovants.

– Favoriser le lien entre formation académique et besoins du tissu socio-économique.

– Valoriser l’innovation et les initiatives à fort potentiel.

L’Université de la Manouba et la Fondation Tunisie pour le Développement organiseront ainsi conjointement des ateliers, des programmes d’accompagnement, des événements entrepreneuriaux et des initiatives favorisant l’émergence de projets portés par les étudiants.

Tekiano